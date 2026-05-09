Haberler

Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 33 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine 9'u çocuk 33 kişi tutuklandı. Soruşturma, mağdurun sosyal medya üzerinden istismara uğradığına dair kuvvetli delillerle başlatıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla 9'u çocuk toplam 33 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Nisan'da yapılan ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı ve çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasının 28 Nisan'da adliyeye intikal etmesiyle birlikte, olayın hassasiyeti nedeniyle adli birimler arasında üst düzey koordinasyon sağlanarak çalışma yürütüldü. Çalışmalarda ve elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatıldı. Dosya kapsamında halen 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması! Türkiye'ye getiriliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! Dev zam geliyor
1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti