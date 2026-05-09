Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 33 tutuklama

Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla 9'u çocuk toplam 33 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Nisan'da yapılan ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı ve çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasının 28 Nisan'da adliyeye intikal etmesiyle birlikte, olayın hassasiyeti nedeniyle adli birimler arasında üst düzey koordinasyon sağlanarak çalışma yürütüldü. Çalışmalarda ve elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatıldı. Dosya kapsamında halen 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı