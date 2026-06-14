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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
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Bartın'ın Amasra ilçesi Çakraz köyünde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaran ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz köyünde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaran ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bartın'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle Amasra ilçesindeki Çakraz Plajı'nda denize giren 2 kişi, dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Şahısların suya battığını fark eden cankurtaranlar ve vatandaşlar, olaya müdahale etti. Cankurtaran ve vatandaşlar tarafından suyun yüzeyinde tutulan şahıslar, bağlanan halat ve karadaki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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