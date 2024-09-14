Amanos Dağları'nda 200 Metre Uçurumdan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Hatay'da bulunan Amanos Dağlarının eteklerinde 200 metre uçurumdan düşerek yaralanan vatandaş, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Amanos Dağlarının Samandağ - Arsuz yolundaki eteklerinde yaşandı. Amanos Dağlarına kamp yapmak için arkadaşlarıyla giden 39 yaşındaki Arif Kurmaz, 200 metre uçurumdan düşerek yaralandı. Olayı gören Kurmaz'ın arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmaları sonucunda yaralı Kurmaz, düştüğü yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kurmaz, İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY