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Alzheimer Hastası Kayıp Yaşlı Adam 1 Kilometre Uzaklıkta Yaralı Bulundu

Alzheimer Hastası Kayıp Yaşlı Adam 1 Kilometre Uzaklıkta Yaralı Bulundu
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde Alzheimer hastası 65 yaşındaki Necmettin A., evinden ayrıldıktan sonra kayboldu ve yapılan arama çalışmalarının ardından yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Ordu'da Alzheimer hastası bir kişi, ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yaralı olarak bulundu.

Olay, Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası Necmettin A. (65), öğlen saatlerinde ikamet ettiği evden ayrıldı. Bir süre bölgede arama yapan yakınları Necmettin A.'ya ulaşamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan arama çalışmalarının ardından şahıs, evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta yaralı olarak bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Necmettin A. ambulans ile hastaneye sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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