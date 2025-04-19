Alzheimer Hastası Kayıp A.C. Sağ Olarak Bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Dağçatağı köyünde ikamet eden Alzheimer hastası A.C., 18 Nisan'da öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bir süre sonra A.C.'nin ailesi, geri dönüş olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbarla birlikte kayıp şahsı arama çalışması başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Asayiş Komando Timleri, JAK Timleri, Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Unsuru, AFAD ve UMKE ekipleri olmak üzere 34 personel ile arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları neticesinde kayıp olarak aranan A.C., sağ olarak bulundu. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen A.C., olay yerindeki ilk muayenesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU