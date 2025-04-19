Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Alzheimer Hastası Kayıp A.C. Sağ Olarak Bulundu

Alzheimer Hastası Kayıp A.C. Sağ Olarak Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası A.C., ekiplerin arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. A.C., herhangi bir sağlık sorunu olmadan tedavi için hastaneye sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Dağçatağı köyünde ikamet eden Alzheimer hastası A.C., 18 Nisan'da öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bir süre sonra A.C.'nin ailesi, geri dönüş olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbarla birlikte kayıp şahsı arama çalışması başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Asayiş Komando Timleri, JAK Timleri, Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Unsuru, AFAD ve UMKE ekipleri olmak üzere 34 personel ile arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları neticesinde kayıp olarak aranan A.C., sağ olarak bulundu. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen A.C., olay yerindeki ilk muayenesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.