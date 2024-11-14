Üye Girişi
Haberler

Alzheimer Hastası Kadın, Kayıp İhbarından 5 Saat Sonra Bulundu

Alzheimer Hastası Kadın, Kayıp İhbarından 5 Saat Sonra Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Alzheimer ve tansiyon hastası E.S., kayıp ihbarının ardından jandarma ekiplerince evinin 5 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Alzheimer ve tansiyon hastası yaşlı kadın jandarma ekipleri tarafından evinin 5 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde ikamet eden E.S. isimli Alzheimer ve tansiyon hastası vatandaşın saat 15.30 sıralarında oğlu tarafından kayıp olduğuna dair müracaatta bulunuldu. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma ve arama sonucu kayıp vatandaş aynı gün saat 18.00 sıralarında evinden yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan zeytin bahçesinde sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi

Konser muamması yanıt bulmadan Yavaş'a ikinci darbe

 Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt

CHP'li milletvekillerinin sözlerine Bakan Tekin'den olay yanıt

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

İntihar etmek için çatıya çıktı ama asıl vahşet evde yaşanmış
İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider

Açılan soruşturma İmamoğlu'nun umurunda değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında ve nereli? 15 Kasım Cuma Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.