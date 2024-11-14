Alzheimer Hastası Kadın, Kayıp İhbarından 5 Saat Sonra Bulundu
Aydın'ın Karacasu ilçesinde Alzheimer ve tansiyon hastası E.S., kayıp ihbarının ardından jandarma ekiplerince evinin 5 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Alzheimer ve tansiyon hastası yaşlı kadın jandarma ekipleri tarafından evinin 5 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde ikamet eden E.S. isimli Alzheimer ve tansiyon hastası vatandaşın saat 15.30 sıralarında oğlu tarafından kayıp olduğuna dair müracaatta bulunuldu. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma ve arama sonucu kayıp vatandaş aynı gün saat 18.00 sıralarında evinden yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan zeytin bahçesinde sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi. - AYDIN
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