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Alzheimer Hastası Kadın, Drone ile Bulundu

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Antalya'da 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, 'evime gidiyorum' diyerek ayrıldığı kızının evinden sonra kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, kadın 24 saat sonra termal kameralı dron ile 10 kilometre uzaklıktaki bir zeytinlikte bulundu.

Antalya'da 68 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadın, "evime gidiyorum" diyerek kızının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yaşlı kadın ailesinin kayıp ilanı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, 24 saat sonra evine 10 kilometre uzaklıktaki bir zeytinlikte termal kameralı dron ile bulundu. Yaşlı kadının drone ile bulunma anı dron kamerasına, kaybolmadan önceki anları ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Serik ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice Çiçek, kızının yanına ziyarete gittikten sonra, 'evime gidiyorum' diyerek oradan ayrıldı. Aradan saatler geçmesine rağmen Çiçek'in eve gelmemesi üzerine ailesi, kayıp ihbarında bulundu, bir yandan da kendileri arama çalışması başlattı. İhbarın ardından AFAD sabah saatlerinde arama çalışması başlattı. Ailenin sosyal medyada paylaşılan bilgiler üzerine, Çiçek'in Karadayı Mahallesi civarında görüldüğüne dair ihbarlar geldi. Bunun üzerine AFAD ekipleri belirtilen bölgeye yoğunlaştı. Ekipler, termal kameralı dronlarla bölgeyi tarayarak Çiçek'in izine ulaştı. Eve yaklaşık 10 km uzaklıktaki zeytin bahçesinde bulunan yaşlı kadın, ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Çiçek'in damadı Ayhan Cesur, "Kayınvalidem öğlen saatlerinde kızının evinden çıkmıştı. Akşam eve ulaşmadığını fark edince hemen aramaya başladık. Önce bireysel olarak arama yaptık ama sonuç alamayınca polis, mahalle muhtarı ve AFAD ekiplerinden yardım istedik. Sosyal medya üzerinden de duyurular yaptık" dedi.

Termal kameralı dron ile bulunma anları

Öte yandan yaşlı kadının kaybolmadan dakikalar öncesi evden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çiçek'in sokakta bir süre yürüdüğü görüldü. Bir diğer görüntüde ise yaşlı kadının termal kameralı dron ile yerinin tespit edilmesi ve bulunup ekipler tarafından kurtarılması yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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