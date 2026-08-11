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85 Yaşındaki Alzheimer Hastası Ekrem Aydın İçin Arama Çalışması

85 Yaşındaki Alzheimer Hastası Ekrem Aydın İçin Arama Çalışması
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir gündür haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Ekrem Aydın'ı bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama başlattı. Aydın'ın sık sık köyün altındaki dere yatağına gittiği öğrenilirken, ekipler kırsal alanlarda ve dere çevresinde aramalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşlardan, Aydın'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendisinden yaklaşık 1 gündür haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Ekrem Aydın her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Alişar köyünde yaşayan 85 yaşındaki Ekrem Aydın'dan yaklaşık 1 gündür haber alamayan ailesi, durumu gece saatlerinde jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, Aydın'ın bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, Aydın'ın bulunabileceği değerlendirilen kırsal bölgeler ile dere çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı.

Alzheimer hastası belirtilen Aydın'ın, zaman zaman köyün aşağı kısmında bulunan dere yatağına gittiği öğrenildi.

Aydın'ı gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmeleri istenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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