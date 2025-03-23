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Alzheimer Hastası Adam İnşaattan Düşerek Yaralandı

Alzheimer Hastası Adam İnşaattan Düşerek Yaralandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Alzheimer hastası N.A., evinin yakınındaki inşaattan düşerek yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan N.A.'nın durumu ciddiyetini koruyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da Alzheimer hastası adam, inşaattan düşmüş halde yaralı bulundu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen N.A. (62), evinin yakınındaki inşaattan düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A. tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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