Alzheimer Hastası Adam İnşaattan Düşerek Yaralandı

Samsun'da Alzheimer hastası adam, inşaattan düşmüş halde yaralı bulundu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen N.A. (62), evinin yakınındaki inşaattan düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A. tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN