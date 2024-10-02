Alzheimer Hastası 79 Yaşındaki Adamdan 5 Gündür Haber Yok

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası şahıstan 5 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı-Akdağ Mahallesi'nde ikamet eden 79 yaşındaki Alzheimer hastası Himmet Koçyiğit, 27 Eylül Cuma günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı. Evine geri dönmeyen yaşlı adam için yakınları tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

En son Çivril Devlet Hastanesi civarında görülen Himmet Koçyiğit'in bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Fotoğrafları paylaşılan yaşlı adamı görenlerin kolluk kuvvetlerine ya da ailesine haber vermesi istendi. - DENİZLİ