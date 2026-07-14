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Kaybolan alzaymır hastası 10 kilometre uzakta sağ bulundu

Kaybolan alzaymır hastası 10 kilometre uzakta sağ bulundu
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Samsun'un Atakum ilçesinde gece kaybolan alzaymır hastası Melahat Kol, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu evinden 10 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın ailesine teslim edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde kaybolan alzaymır hastası kadın, jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Atakum ilçesinin kırsal mahallesi olan Erikli Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki alzaymır hastası Melahat Kol, gece saat 03.00 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine bölgede Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu Melahat Kol, bugün saat 13.00 sıralarında evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadının kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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