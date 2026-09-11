Altınözü’nde depo yangını yaşandı
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Hatay’ın Altınözü ilçesinde çıkan depo yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan depo yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Hacıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evin depo kısmında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında depo kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı