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Ankara'da otları temizlemek için yakılan ateş eve sıçradı

Ankara'da otları temizlemek için yakılan ateş eve sıçradı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabani otları temizlemek için yakılan ateş kontrolden çıkarak bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabani otları temizlemek için yakılan ateş, kontrolden çıkarak çevrede bulunan eve sıçradı.

Yangın, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazideki yabani otları temizlemek amacıyla ateş yakan bir vatandaşın kontrolünden çıkan alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki müstakil bir eve sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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