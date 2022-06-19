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"Altın çocuk" lakaplı çanta hırsızı kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
'Altın çocuk' lakaplı çanta hırsızı kameralara yakalandı

Esenyurt'ta küçük hırsız, kadınların korkulu rüyası oldu.

Esenyurt'ta küçük hırsız, kadınların korkulu rüyası oldu. Çeşitli zamanlarda farklı mağazalara girerek, bebek arabalı kadınları kendine hedef seçen küçük çocuk, kol çantalarını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Bir şebeke zoruyla çocuğun hırsızlık yaptığı iddia edilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'un farklı mahallelerinde yaşandı. İddiaya göre bir şebeke tarafından hırsızlığa zorlanan küçük çocuk, giyim mağazalarında ki bebek arabalı kadınları kendine hedef seçti. İlk etapta kadınların etrafında dolaşarak gözlem yapan küçük hırsız, ardından bebek arabalarında takılı çantaları çaldı. Yaşanan olayların ardından ise büyük bir rahatlık sergileyen çocuk, arkasına bakmadan kayıplara karıştı. O hırsızlık anlarıysa mağazaların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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