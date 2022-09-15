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Altay'lı futbolcu trafik kazası geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Altay'lı futbolcu trafik kazası geçirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kaptanlarından Özgür Özkaya, gün gece saatlerinde Karabağlar ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kaptanlarından Özgür Özkaya, gün gece saatlerinde Karabağlar ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza gece saatlerinde Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Altay Spor Kulübü kaptanlarından Özgür Özkaya, otomobiliyle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası durum polis ekiplerine bildirilirken, kulüp personeli ve Altay Başkanı Ayhan Dündar olay yerine gitti. Tecrübeli futbolcu şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Altay Spor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Özgür Özkaya'nı kazadan yara almadan kurtulduğu, kazanın maddi hasarlı olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Özgür Özkaya Altay 3. Sayfa Haberler

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