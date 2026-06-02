Babaeski'de kamyon yangını ucuz atlatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun tekerlek bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Kavşağı mevkiinde seyir halindeki bir kamyonun teker bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, D100 karayolu Alpullu Kavşağı mevkiinde seyir halinde bulunan kamyonun arka tekerlek kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kamyonun tekerlek bölümünde başlayan yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
