Haberler

Almanya 2026'da yapay zeka destekli güvenlik kalkanı oluşturacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, gelecek yıl terörizm ve organize suçlarla mücadelede yapay zeka destekli güvenlik kalkanı uygulamalarına geçileceğini duyurdu. Güvenlik güçlerine geniş yetkiler verilecek ve siber saldırılara karşı Siber Kubbe adı verilen bir güvenlik sistemi devreye girecek.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, gelecek yıl terörizmle ve organize suçlarla mücadele ile hibrit tehditlere karşı yapay zeka destekli güvenlik kalkanı başlatılacağını duyurdu.

Almanya son dönemde artan tehditler sonrası ülke savunmasına ve güvenlik önlemlerine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekliyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt gelecek yıl terörizmle ve organize suçlarla mücadele ile hibrit tehditlere karşı yapay zeka destekli güvenlik kalkanı başlatılacağını duyurdu. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a konuşan İçişleri Bakanı Dobrindt, "İnsanlar hem günlük hayatta hem de evlerinde kendilerini güvende hissetmeli" dedi. Bu kapsamda 2026 yılında bir dizi uygulamayı hayata geçireceklerini belirten Dobrindt, güvenlik birimlerine açık yetkiler verileceğini bildirdi.

Yapay zeka destekli güvenlik kalkanı

Gelecek yılın güvenlik, istikrar ve koruma yılı olacağını ifade eden Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, özellikle yapay zeka destekli güvenlik önlemlerinin hayata geçirileceğini söyledi. Buna göre güvenlik kameralarından alınan görüntüler ve fotoğraflar yapay zeka destekli yüz tanıma yöntemi ile polis veritabanında hızlıca çevrimiçi olarak eşleştirilecek. Kamuya açık internet verilerinin de kullanılacağı eşleştirme yönteminde şüpheli veya şüpheliler hakkında hızlı bilgi sahibi olunacak ve güvenlik güçleri bu duruma göre harekete geçebilecek. Yine önümüzdeki yıl güvenlik güçlerinin hibrit saldırılarda IP adreslerinin tespiti, takibi ve saldırıların önlenmesine dönük yetkileri de genişletilecek. Böylece özellikle Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen kritik altyapıya yönelik dijital saldırılar, hedefli dezenformasyon ve sabotaj eylemlerine karşı savunma hattı güçlendirilecek. Yeni yetki emniyet güçlerine hibrit saldırıyı gerçekleştiren saldırganın sunucu altyapısını ve dijital sistemlerini yurt dışında olsa dahi devre dışı bırakma imkanı da verecek.

Siber Kubbe devreye girecek

Almanya İçişleri Bakanlığı önümüzdeki yıl ayrıca siber saldırılara karşı otomatik savunma sağlayan Siber Kubbe adı verilen güvenlik kalkanını da tamamlamayı planlıyor. Söz konusu projenin Almanya-İsrail ortaklığında gerçekleştirileceği daha önce duyurulmuştu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı

Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı
title