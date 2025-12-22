Almanya 2026'da yapay zeka destekli güvenlik kalkanı oluşturacak

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, gelecek yıl terörizmle ve organize suçlarla mücadele ile hibrit tehditlere karşı yapay zeka destekli güvenlik kalkanı başlatılacağını duyurdu.

Almanya son dönemde artan tehditler sonrası ülke savunmasına ve güvenlik önlemlerine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekliyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt gelecek yıl terörizmle ve organize suçlarla mücadele ile hibrit tehditlere karşı yapay zeka destekli güvenlik kalkanı başlatılacağını duyurdu. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a konuşan İçişleri Bakanı Dobrindt, "İnsanlar hem günlük hayatta hem de evlerinde kendilerini güvende hissetmeli" dedi. Bu kapsamda 2026 yılında bir dizi uygulamayı hayata geçireceklerini belirten Dobrindt, güvenlik birimlerine açık yetkiler verileceğini bildirdi.

Yapay zeka destekli güvenlik kalkanı

Gelecek yılın güvenlik, istikrar ve koruma yılı olacağını ifade eden Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, özellikle yapay zeka destekli güvenlik önlemlerinin hayata geçirileceğini söyledi. Buna göre güvenlik kameralarından alınan görüntüler ve fotoğraflar yapay zeka destekli yüz tanıma yöntemi ile polis veritabanında hızlıca çevrimiçi olarak eşleştirilecek. Kamuya açık internet verilerinin de kullanılacağı eşleştirme yönteminde şüpheli veya şüpheliler hakkında hızlı bilgi sahibi olunacak ve güvenlik güçleri bu duruma göre harekete geçebilecek. Yine önümüzdeki yıl güvenlik güçlerinin hibrit saldırılarda IP adreslerinin tespiti, takibi ve saldırıların önlenmesine dönük yetkileri de genişletilecek. Böylece özellikle Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen kritik altyapıya yönelik dijital saldırılar, hedefli dezenformasyon ve sabotaj eylemlerine karşı savunma hattı güçlendirilecek. Yeni yetki emniyet güçlerine hibrit saldırıyı gerçekleştiren saldırganın sunucu altyapısını ve dijital sistemlerini yurt dışında olsa dahi devre dışı bırakma imkanı da verecek.

Siber Kubbe devreye girecek

Almanya İçişleri Bakanlığı önümüzdeki yıl ayrıca siber saldırılara karşı otomatik savunma sağlayan Siber Kubbe adı verilen güvenlik kalkanını da tamamlamayı planlıyor. Söz konusu projenin Almanya-İsrail ortaklığında gerçekleştirileceği daha önce duyurulmuştu. - BERLİN