Haberler

Almanya'da ilk kez Suriyeli bir suçlu sınır dışı edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya İçişleri Bakanlığı, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana ilk kez hüküm giymiş bir Suriyeli suçlunun sınır dışı edildiğini duyurdu. Sınır dışı işlemleri, hem Suriye hem de Afganistan'daki yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında başladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana ilk kez hüküm giymiş bir suçlunun Suriye'ye sınır dışı edildiğini duyurdu.

Almanya'da ilk kez Suriyeli bir suçlu sınır dışı edildi. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde gasp, darp ve şantaj suçlarından hüküm giymiş 1988 doğumlu olan bir suçlunun bu sabah Suriye'nin başkenti Şam'da yetkililere teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alman hükümeti, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana ilk kez hüküm giymiş bir suçluyu Suriye'ye sınır dışı etti. Suçlu bu sabah erken saatlerde Şam'daki yetkililere teslim edildi" denildi.

Açıklamada, ayrıca Bavyera eyaletinde kasten yaralama dahil olmak üzere çeşitli suçlardan hapis cezası almış olan bir suçlunun da Afganistan'a sınır dışı edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, sınır dışı kararlarının geçtiğimiz aylarda hem Suriye hem de Afganistan'daki yetkililerle yapılan görüşmeler kapsamında yapıldığını açıkladı. Bakanlık, suçluların ve kamu güvenliğine tehdit olarak görülen kişilerin sınır dışı edilmesi işlemlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini duyurdu.

Bakanlık, açıklamasında, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in "Toplumumuzun, suçluların ülkemizi terk etmesi gibi haklı bir beklentisi vardır. Suriye ve Afganistan'a sınır dışı etme işlemleri mümkün olmalıdır. Biz de bu konuda kararlı bir duruş sergiliyoruz" ifadelerine de yer verdi.

Almanya daha önce hiçbir Suriyeliyi sınır dışı etmemişti

Almanya'da Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana hiçbir Suriyeliyi ülkesine iade etmemişti. Almanya yaz başından bu yana ise suçluların Afganistan'a sınır dışı işlemlerini başlatmıştı. Bu kapsamda 81 suçlu erkek Afganistan'a gönderilmişti.

Almanya'da 6 Mayıs 2025'te göreve gelen Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti suç işlemiş yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmeleri konusunda mutabakata varmıştı. Koalisyon sözleşmesinde, "Suçlular ve kamu güvenliği için tehdit görülenler Afganistan'a ve Suriye'ye sınır dışı edilecek" ifadelerine yer verilmişti.

Başbakan Friedrich Merz de "Suriye'deki iç savaş sona erdi. Almanya'da artık sığınma için hiçbir gerekçe yok ve bu nedenle sınır dışı işlemlerine başlayabiliriz" demişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor