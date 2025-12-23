Almanya İçişleri Bakanlığı, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana ilk kez hüküm giymiş bir suçlunun Suriye'ye sınır dışı edildiğini duyurdu.

Almanya'da ilk kez Suriyeli bir suçlu sınır dışı edildi. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde gasp, darp ve şantaj suçlarından hüküm giymiş 1988 doğumlu olan bir suçlunun bu sabah Suriye'nin başkenti Şam'da yetkililere teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alman hükümeti, Suriye iç savaşının başlamasından bu yana ilk kez hüküm giymiş bir suçluyu Suriye'ye sınır dışı etti. Suçlu bu sabah erken saatlerde Şam'daki yetkililere teslim edildi" denildi.

Açıklamada, ayrıca Bavyera eyaletinde kasten yaralama dahil olmak üzere çeşitli suçlardan hapis cezası almış olan bir suçlunun da Afganistan'a sınır dışı edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, sınır dışı kararlarının geçtiğimiz aylarda hem Suriye hem de Afganistan'daki yetkililerle yapılan görüşmeler kapsamında yapıldığını açıkladı. Bakanlık, suçluların ve kamu güvenliğine tehdit olarak görülen kişilerin sınır dışı edilmesi işlemlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini duyurdu.

Bakanlık, açıklamasında, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in "Toplumumuzun, suçluların ülkemizi terk etmesi gibi haklı bir beklentisi vardır. Suriye ve Afganistan'a sınır dışı etme işlemleri mümkün olmalıdır. Biz de bu konuda kararlı bir duruş sergiliyoruz" ifadelerine de yer verdi.

Almanya daha önce hiçbir Suriyeliyi sınır dışı etmemişti

Almanya'da Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana hiçbir Suriyeliyi ülkesine iade etmemişti. Almanya yaz başından bu yana ise suçluların Afganistan'a sınır dışı işlemlerini başlatmıştı. Bu kapsamda 81 suçlu erkek Afganistan'a gönderilmişti.

Almanya'da 6 Mayıs 2025'te göreve gelen Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti suç işlemiş yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmeleri konusunda mutabakata varmıştı. Koalisyon sözleşmesinde, "Suçlular ve kamu güvenliği için tehdit görülenler Afganistan'a ve Suriye'ye sınır dışı edilecek" ifadelerine yer verilmişti.

Başbakan Friedrich Merz de "Suriye'deki iç savaş sona erdi. Almanya'da artık sığınma için hiçbir gerekçe yok ve bu nedenle sınır dışı işlemlerine başlayabiliriz" demişti. - BERLİN