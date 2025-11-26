Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı'na Protesto: 'Gazze'de Ateşkes Yok!'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde 'Gazze'de hala kırılgan bir ateşkes var' demesi üzerine, bir ziyaretçi Filistin bayrağı açarak Gazze'de ateşkes olmadığını haykırdı. Protesto sonrası bakanın konuşmasına ara verildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya Federal Meclisi'nde bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşurken "Gazze'de hala kırılgan bir ateşkes olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanmasının ardından Filistin bayrağı açan bir ziyaretçi "Gazze'de ateşkes yok" diye bağırarak protesto gösterisinde bulundu.

Almanya Federal Meclisi'ndeki 2026 yılı bütçe görüşmeleri Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'a yönelik protesto gösterisine sahne oldu. Federal Meclis'te 2026 yılı bütçesine ilişkin mesaisinin öğleden sonraki oturumunda Dışişleri Bakanlığı'nın gelecek yılki bütçesini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının bütçesi hakkında konuşmak için kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Genel Kurul izleyici locasında oturan bir kişi tarafından protesto edildi. Wadephul'un "Gazze'de hala kırılgan bir ateşkes olduğunu görüyoruz" cümlesini sarf ettiği sırada Filistin bayrağı açan bir kişi, devam eden İsrail saldırılarını hatırlatarak, "Gazze'de ateşkes yok" diye bağırdı.

Protestocunun sesinin duyulması sonrası Wadephul konuşmasına ara verirken, Genel Kurul oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Omid Nouripour protestocunun meclisten çıkarılmasını istedi. Görevliler protestocunun koluna girerek kendisini dışarı çıkardı. Görüşmeler kaldığı yerden devam etti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.