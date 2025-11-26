Almanya Dışişleri Bakanı'na Protesto: 'Gazze'de Ateşkes Yok!'

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya Federal Meclisi'nde bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşurken "Gazze'de hala kırılgan bir ateşkes olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanmasının ardından Filistin bayrağı açan bir ziyaretçi "Gazze'de ateşkes yok" diye bağırarak protesto gösterisinde bulundu.

Almanya Federal Meclisi'ndeki 2026 yılı bütçe görüşmeleri Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'a yönelik protesto gösterisine sahne oldu. Federal Meclis'te 2026 yılı bütçesine ilişkin mesaisinin öğleden sonraki oturumunda Dışişleri Bakanlığı'nın gelecek yılki bütçesini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının bütçesi hakkında konuşmak için kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Genel Kurul izleyici locasında oturan bir kişi tarafından protesto edildi. Wadephul'un "Gazze'de hala kırılgan bir ateşkes olduğunu görüyoruz" cümlesini sarf ettiği sırada Filistin bayrağı açan bir kişi, devam eden İsrail saldırılarını hatırlatarak, "Gazze'de ateşkes yok" diye bağırdı.

Protestocunun sesinin duyulması sonrası Wadephul konuşmasına ara verirken, Genel Kurul oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Omid Nouripour protestocunun meclisten çıkarılmasını istedi. Görevliler protestocunun koluna girerek kendisini dışarı çıkardı. Görüşmeler kaldığı yerden devam etti. - BERLİN