Almanya'da soygun yapan Türk kızı Yasemin, 8.2 milyon euro ile Türkiye'ye kaçtı

Almanya'da geçen yıl Bremen kentinde faaliyet gösteren Loomis isimli para taşıma şirketini soyan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, kayıplara karıştı. 8.2 milyon euro ile kaçan Gündoğan, halen bulunamazken süreçle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

PARALARLA BİRLİKTE TÜRKİYE'DE TATİL YAPTI

Alman Die Welt gazetesi, Interpol aracılığıyla arama kararı çıkarılan Yasemin Gündoğan'ın paralarla birlikte Türkiye'ye kaçtığını ve kendisine yardım eden iki Türk arkadaşı ile Ege'de havuzlu bir villada kaldığının belirlendiğini duyurdu.

PARALARI ÇÖP ARABASIYLA TAŞIMIŞLAR

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Gündoğan, soygun sonrası paraları flört ettiği 41 yaşındaki Henning B. isimli Alman sayesinde çöp arabasıyla şirketten çıkardı. Soygundan önce Henning B.'ye yemek teklifi eden ve hatta cep telefonunu veren Yasemin'in, böylece çöp arabasına konulan paraları çıkarmayı sağladığı, ardından da Berlin'den kiralanan ve çalıntı plaka takılan minibüse yükleyip kaçırdığı belirlendi.

YARDIM EDEN 2 TÜRK DAHA SAVCILIK DOSYASINDA

Öte yandan paraların Türkiye'ye götürülmesi konusunda eldeki tek sanık olan Büşra S.'nin (24) ve Büşra'nın arkadaşı Yiğit T.'nin soygun sonrasındaki telefon görüşmeleri savcılık dosyasına girdi. Annesiyle görüşen Büşra S.'nin şifreli ve şüpheli konuşmaları da kaydedildi. Büşra S.'yi 6 yıla kadar hapis cezası beklerken, şimdilik denetimli serbestlikten yararlanıyor ve her gün karakola gidip imza veriyor.

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