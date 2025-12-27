Almanya'da buzlanma yüzlerce kazaya yol açtı: 1 ölü, 80 yaralı

Almanya'nın kuzeyi ile doğusunda etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişi yaralandı.

Almanya'da cuma günü öğleden sonra etkili olmaya başlayan soğuk hava ve buzlanma hem trafik kazalarına hem de fiziksel yaralanmalara yol açtı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Hessen eyaletinde buzlu yolda meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, diğer araçtaki 2 kişi de ağır yaralandı. Aşağı Saksonya eyaletindeki Wildeshausen şehri yakınından geçen A1 otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 13 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yoğun buzlanma nedeniyle kaza bölgesine ulaşmakta zorlanırken, yaralılar güçlükle ulaştırıldıkları ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Aşağı Saksonya eyaletinin Cloppenburg bölgesinde ise bir anne ile çocuğunun bulunduğu araç, kaygan zemin nedeniyle virajda devrildi. Kazadan yaralı kurtulan 22 yaşındaki kadın sürücü hastanede tedavi altına alınırken, 8 aylık bebeğin kazada yara almadığı belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise cuma gecesinden itibaren 15 trafik kazası meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda yaşanan kazalarda 2 kişi yaralandı, otomobillerde büyük hasar oluştu. Berlin eyalet sınırları içerisinde yollardaki buzlanma nedeniyle 24 saat içinde 565 trafik kazası meydana gelirken, Brandenburg eyaletinde ise 120 kaza kaydedildi. İki eyaletteki kazalarda bazıları ağır olmak üzere 39 kişi yaralandı. Her iki eyalette etkili olan buzlanma otoyolların yanı sıra yaya yollarında da kazalara neden oldu. Bireysel kazalarda da 20 kişi yaralandı. Berlin'in Reinickendorf ilçesinde ise bir bisiklet sürücüsü buzlu zemin nedeniyle yere düşerek ağır yaralandı.

Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da ise otobüs seferleri hava şartları nedeniyle geçici olarak durduruldu. Berlin İtfaiyesi vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması ve sokakta gereksiz vakit geçirilmemesi çağrısında bulundu. Ülkenin kuzeyindeki Hamburg şehrinde ise buzlu yollardan kaynaklanan trafik kazası ve düşme gibi bireysel yaralanmaları da içeren 87 vaka kayıtlara geçti.

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) 24-29 Aralık arasında ülke genelindeki hava sıcaklıklarının 2010 yılından bu yana yaşanan en düşük sıcaklıklar olacağı uyarısında bulunmuştu. DWD sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, en düşük sıcaklığın 26 Aralık Cuma gecesi Saksonya-Anhalt eyaletinin Harzgerode kentinde eksi 12.1 derece olarak kaydedildiğini belirtti. - BERLİN