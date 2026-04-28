Almanya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Neustadt kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Almanya'da Dresden Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Saksonya eyaletinde bulunan Neustadt kent merkezinde Maxim-Gorki Caddesi'ndeki bir apartman binasında öğle saatlerinde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Yaralı hastaneye sevk edilirken polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Silahlı saldırının neden yaşandığına ve hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alman medyası, polisin olayı silahlı saldırı, çatışma ve aile içi vaka dahil olmak üzere çok yönlü araştırdığını aktardı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
