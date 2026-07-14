Almanya'da aşırı sıcakların ardından bu kez dolu hayatı olumsuz etkiledi

Geçen ay ülke tarihinin sıcaklık rekorlarının kırıldığı Almanya'da bu kez şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken, Ludwigslust-Parchim bölgesinde dolu yağdı.

Almanya'da aşırı sıcakların ardından bu kez de bu kez şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Almanya'nın güneyi ağırlıklı olmak üzere 44 bölgede şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar ve dolu uyarısında bulunarak kırmızı alarm verildiğini bildirdi. DWD tarafından yapılan açıklamada, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz, Saksonya ve Thüringen eyalet sınırları içindeki 44 yerleşim yeri listede yer aldı.

DWD, uyarı seviyesini 4 üzerinden 3 olarak güncellerken, bu bölgelerde can güvenliğinin tehlikede olduğu uyarısı yaptı. DWD, kırımız alarm verilen bölgelerde saatte metrekare başına 40 litreye kadar yağış beklendiğini duyururken, saatte 95 kilometreye varan hızlarda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı tahmin edildiğini açıkladı.

Can kayıpları riski uyarısının yanı sıra ağaç devrilmeleri ve toprak kaymaları uyarısı da yapan DWD, "Dışarıda bulunmaktan kaçının ve sığınacak bir yer bulun, dışarıda bulunmak zorunda kalırsanız da düşebilecek cisimlere karşı duyarlı olunmalı" çağrısında bulundu.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Ülkenin batı kesimlerinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yerleşim yerlerinde cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı bölgelerde dolu yağdı. Aşağı Saksonya'nın Hannover kenti bölgesinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıda evin bodrum katı sular altında kaldı, ağaçlar devrildi.

Celle kentinde itfaiye ekipleri 21 su baskını ihbarı alırken, bazı bodrum katlarındaki su seviyesinin 30 santimetreye kadar yükseldiğini bildirdi. Köprü altları ve caddelerde su birikintileri nedeniyle aralarında polis araçlarının da olduğu çok sayıda otomobil yolda kaldı. Elmshorn kentinde bir devriye aracı bir ihbara giderken köprü altında mahsur kaldı.

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti sınırları içinde yer alan Ludwigslust-Parchim bölgesinde ise dolu yağdı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı