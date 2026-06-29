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Almanya'da aşırı sıcaklarda boğulanların sayısı 26'ya yükseldi

Almanya'da aşırı sıcaklarda boğulanların sayısı 26'ya yükseldi
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Almanya'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle göl ve nehirlerde serinlemek isteyen 26 kişi boğuldu. Ölenlerin tamamı erkek, 3'ü çocuk.

Almanya'da 3 günde aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle göl ve nehirlerde serinlemek isterken boğulanların sayısı 26'ya yükseldi.

Almanya'da cuma ile pazar gecesi arasında etkili olan aşırı sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkilerken, can kayıpları da yaşandı. Ülkede, üç gün içinde sıcak hava dalgası nedeniyle göl ve nehirlerde serinlemek isterken boğulanların sayısı 26'ya yükseldi. Boğularak hayatını kaybedenlerden üçünün 6, 8 ve 14 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Alman Can Kurtarma Derneği (DLRG) sözcüsü Martin Holzhause, ölenlerin tamamının erkek olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre; boğulma vakaları ağırlıklı olarak Baden-Württemberg, Berlin, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde gerçekleşti.

"Erkekler genel olarak riske daha yatkındır"

Holzhause, boğularak ölenler arasında yetişkin erkeklerin yanı sıra çocukların da olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 393 kişinin boğularak öldüğüne ve bunların da yüzde 82'sinin erkek olduğuna dikkat çeken sözcü Holzhause, "Erkekler genel olarak riske daha yatkındır. Tehlikeleri yanlış değerlendirebilirler veya bazen tamamen görmezden gelebilirler. Özellikle genç erkekler yeteneklerini sık sık abartırken, yaşlı erkeklerde de kardiyovasküler sorunlar daha sık görülüyor" değerlendirmesinde bulundu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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