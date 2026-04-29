Almanya'da Rus casusu olduğu şüphesiyle 1 kişiye gözaltı

Almanya Federal Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana Rus istihbaratı adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü şüphesiyle Kazakistan vatandaşı bir kişinin başkent Berlin'de gözaltına alındığını bildirdi.

Almanya Federal Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana Rus istihbaratı adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü şüphesiyle Kazakistan vatandaşı bir kişinin başkent Berlin'de gözaltına alındığını bildirdi.

Almanya'da 1 kişi Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Nisan'da başkent Berlin'de Kazakistan vatandaşı 50 yaşındaki Sergej K.'nin Rus istihbaratı adına faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Sergej K.'nin Mayıs 2025'ten bu yana Rus istihbarat servisiyle irtibat halinde olduğu, bağlantıda olduğu bu kişilere özellikle Alman savunma sanayisine ilişkin bilgiler aktardığı ifade edildi. Şüphelinin Almanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardımlar ile insansız hava araçları (İHA) ve savunma sanayide kullanılan robotik teknolojiler geliştiren şirketlere ilişkin bilgileri de Rus istihbarat servisine ulaştırdığı kaydedildi.

Federal Savcılık tarafından şüpheliye yöneltilen suçlamalar arasında başkent Berlin'deki kamu binaları ile NATO bünyesindekiler dahil olmak üzere Almanya'da hareket halinde olan askeri konvoylara ait görüntüleri Rus istihbaratına iletmek yer alıyor.

Sergej K.'nin Rusya adına casusluk, sabotaj için potansiyel hedefler konusunda bilgi sağlama suçlamasıyla hakim önüne çıkarılacağı belirtildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
