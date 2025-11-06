Almanya'da NSU Terör Örgütü Davasında Yeni Süreç

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan Susann Eminger'in yargılanmasına başlandı.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden ve tam olarak aydınlatılamayan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün cinayetlerine ilişkin yeni bir dava süreci başladı. Dresden Bölge Yüksek Mahkemesinde görülen ilk duruşmada NSU'ya yardım ve yataklık suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan Susann Eminger hakim karşısına çıktı. Eminger ilk duruşmada susma hakkını kullanırken avukatı da müvekkilinin bu aşamada ifade vermeyeceğini mahkemeye beyan etti. İlk oturumda Federal Savcılık tarafından Eminger hakkındaki iddianame okundu. Ardından da mahkeme, duruşmaya Federal Kriminal Dairesinden polislerin de ifade vereceği yarın devam edilmesine karar verdi.

Susann Eminger, Münih Yüksek Bölge Mahkemesinde 5 yıldan fazla süren NSU ana davası sırasında terör hücresinin hayattaki tek üyesi Beate Zschpe ile birlikte yargılanan ve 2,5 hapis cezası alan André Eminger'in eşi olması nedeniyle vereceği ifadelerin önemli olduğu belirtiliyor. Dava sürecinde cezaevinde bulunan Zschpe'nin de Aralık ayı ve Ocak ayındaki duruşmalarda ifade vermesi bekleniyor.

Eminger, NSU'ya destek vermek ve silahlı soygunlarına yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor

Federal Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Susann Eminger, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütüne destek vermek, ayrıca bu örgütün silahlı soygunlarına yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. Başsavcılık iddianamesine göre Susann Eminger, 2007 yılından itibaren NSU hücresini oluşturan Beate Zschpe, Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un sahte kimlikleri ile yer altında yaşadıklarını biliyordu. Hatta Susann Eminger'in, yakın arkadaşı Zschpe'nin doktora gidebilmesi için sağlık sigortası kartını kullanmasına, yine tren bileti alması için de Zschpe'ye kimlik bilgilerini kullanmasına izin verdiği belirtiliyor. İddianamede ayrıca zanlı Eminger'in yine Zschpe ve Böhnhardt'ı, terör hücresinin 4 Kasım 2011'de Eisenach'ta yaptıkları son banka soygununda kullandıkları kiralık karavanı teslim almaya götürdüğü de aktarılıyor.

Davada 43 duruşma yapılması planlandı

Dresden Bölge Yüksek Mahkemesinde bugün başlayan davada 43 duruşma yapılması planlandı. Davada mahkeme kararının da 2026 yılı Haziran ayında çıkması bekleniyor. Susann Eminger, dava sonucunda terör örgütüne destek vermekten suçlu bulunursa birkaç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Öte yandan, davanın ilk gününde ilk günde NSU mağdurlarının yakınlarından oluşan 40 kişi de bir gösteri düzenledi.

NSU Davası

Almanya'da, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü. Beate Zschpe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, sanıklar hakkındaki karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmıştı. Mahkeme, baş sanık Beate Zschpe'ye ömür boyu, örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G.'ye 3, Carsten S.'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası vermişti.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti. - BERLİN