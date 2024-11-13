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Almanya'da Kayıp İmam İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Almanya'da Kayıp İmam İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Almanya'nın Duisburg şehrine görevlendirilen imam Fatih Eryılmaz, 6 Kasım'dan beri kayıp. Duisburg polisi, Eryılmaz'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Almanya'nın Duisburg şehrinde görev yapan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünden imam Fatih Eryılmaz, 6 Kasım'dan beri kayıp.

Yaklaşık 2 ay önce Türkiye'den görevlendirme ile Almanya'ya giden Fatih Eryılmaz kayıp olduğu günden bugüne kadar her yerde aranıyor. Eyüp Sultan Camii'nde görev yapan Eryılmaz'ın son olarak bir mağazanın parkında görüldüğü belirtildi. Duisburg polisi, imamı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Evli ve iki çocuk babası olan Eryılmaz'ın aniden ortadan kaybolması, hem ailesini hem de cemaatini büyük bir üzüntüye boğdu. Eryılmaz için arama çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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