Almanya'da DİTİB camisine domuz kafalı saldırı

Güncelleme:
Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Memmingen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir camiye düzenlenen çirkin saldırıda cami girişine domuz kafası bırakılırken, ibadethanenin avlusu ve duvarları kanla kirletildi.

Almanya'da camilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Memmingen kentinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Memmingen Merkez Camii'ne çirkin bir saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan veya saldırganlar caminin isminin yer aldığı mermer zemin üzerindeki hilale domuz kafası bıraktı. Cami avlusunu, pencerelerini ve kapısını domuz kanıyla kirleten saldırganlar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Camiye yönelik çirkin saldırı sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edildi. Polise haber veren cami derneği yönetimi, fail veya faillerin bulunmasını ve cezalandırılmasını talep etti. Polisin olayı İslam karşıtı bir saldırı olarak nefret suçu kapsamında değerlendirmesi istendi. Polis ise görgü tanıklarının kendileriyle irtibata geçmesi istedi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
İsrail ordusu, Lübnan'da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı

Hiç bir kutsala saygıları yok! İsrail'den komşu ülkeye skandal saldırı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

İsrail ordusu, Lübnan'da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı

Hiç bir kutsala saygıları yok! İsrail'den komşu ülkeye skandal saldırı
Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Vicdansızlıkta sınır yok! Sokakta uyuyan adama kabusu yaşattılar
Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı