Almanya'da demir yolu ağı çöktü: Tren seferleri 90 dakika boyunca yapılamadı

Almanya'da makinistler ile sinyal merkezleri arasındaki iletişimi sağlayan dijital tren telsiz sistemi GSM-R mobil ağında meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde demir yolu ağı çöktü, tren seferleri 90 dakika boyunca yapılamadı.

Almanya'da dijital telsiz sisteminde yaşanan arıza nedeniyle son yılların en büyük toplu taşıma kaosu yaşandı, on binlerce yolcu mağdur oldu. Almanya Demiryolları (Deutsche Bahn) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde dün akşam saat 22.30'dan itibaren makinistler ile sinyal merkezleri arasındaki iletişimi sağlayan dijital tren telsiz sistemi GSM-R mobil ağında arıza meydana geldi. Bunun üzerine uzun mesafe, banliyö ve özel demir yolu şirketlerinin işlettiği tren seferleri ile yük taşımacılığı durdu. Demir yolu ağının ülke çapında çökmesi sonucu yüzlerce tren seferi yapılamadı, on binlerce yolcu trenlerde ve istasyonlarda mahsur kaldı. Almanya Demiryolları'na bağlı teknik ekipler, arıza gidermek için yoğun mesai yaparken, arızanın bir buçuk saat sonra giderildiği duyuruldu.

Almanya Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde tren seferlerinde yaşanan 90 dakikalık kaosu doğruladı ancak arızanın tam olarak neden kaynaklandığını belirtmedi.

Tren seferleri yeniden başladı

Almanya Demiryolları tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, tren seferlerinin sorunsuz bir şekilde yeniden başladığı, bazı bölgelerde aksamaların olabileceği ancak tüm normale dönmesinin gün sonunu bulabileceği bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı