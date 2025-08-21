Almanya'da Çocuk ve Gençlere Yönelik Cinsel İstismar Vakalarında Artış

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, geçtiğimiz yıl 14 yaşın altındaki çocuklara karşı 16 bin 354, 15-17 yaş arasındaki gençlere yönelik ise bin 191 cinsel istismar vakasının kayıtlara geçtiğini belirterek, "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları şok edici derecede yüksek. Bunu kabul edemeyiz. Her failin tutarlı bir şekilde yargılanması gerekiyor" dedi. Yayınlanan rapora göre ülkede 2024 yılında her gün ortalama 50 çocuk ve genç cinsel istismara uğradı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, 2024 Çocuklara ve Gençlere Yönelik Cinsel Suçlar Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre geçtiğimiz yıl 13 bin 365'i kız, 4 bin 720'si ise erkek olmak üzere toplam 18 bin 585 çocuk ve genç cinsel istismara maruz kaldı. Buna göre Almanya'da 2024 yılında her gün ortalama 50 çocuk cinsel istismara uğradı. Rapora göre 14 yaşın altındaki çocuklara karşı 16 bin 354, 15-17 yaş arasındaki gençlere yönelik ise bin 191 cinsel istismar vakası kayıtlara geçti. Bu da bir çocuğun birden fazla cinsel istismara maruz kaldığını ortaya koydu.

Vakaların çoğunda mağdur ile fail birbirini tanıyor

Rapora göre geçtiğimiz yıl cinsel istismar şüphelisi 12 bin 368 kişi polis kayıtlarına geçti. Cinsel istismar suçlarını işleyen şüphelilerin üçte biri 18 yaşın altında, bin 498 şüpheli ise 14 yaşından küçük. Vakaların yüzde 57'sinde mağdur ile fail birbirini tanıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları, şok edici derecede yüksek ve kabul edilemez bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Her failin tutarlı bir şekilde yargılanması gerekiyor" dedi.

Çocuk müstehcenliği suçları

Rapora göre 2024 yılında 14 yaş altı çocuk müstehcenliği içeren içerik üretme, dağıtma, satın alma ve bulundurma kapsamında 42 bin 854 suç işlendi. 15-17 yaş grubu genç müstehcenliğine yönelik aynı kapsamdaki suçların sayısı da 9 bin 601 oldu. Federal Kriminal Dairesi verilerinden oluşan rapora göre cinsel suçlar ağırlıklı olarak internet ortamında işleniyor. Siber taciz olarak adlandırılan suçlarda failler mağdurlarının güvenini kazanmak için yalan beyanlarda bulunuyor, gerçekçi olmayan vaatler ile çocukları kandırıyor. Ancak birçok vakada suçluların IP adreslerine ulaşılamadığı için failler yakalanamıyor. - BERLİN