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Almanya'da Carola Köprüsü'nde Çökme

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Almanya'nın Dresden kentinde Elbe Nehri'nin üzerinde yer alan Carola Köprüsü'nde rayların bulunduğu bölüm çöktü. Son tramvayın çökmeden 10 dakika önce köprüden geçmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Almanya'nın Dresden kentinde Elbe Nehri'nin üzerinde yer alan Carola Köprüsü'nde rayların bulunduğu bölüm çöktü. Son tramvayın çökmeden 10 dakika önce köprüden geçmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Almanya'nın Dresden kentindeki Elbe Nehri'nin üzerinde yer alan Carola Köprüsü'nde gece saatlerinde kısmen çökme meydana geldi. Bölgeye kurtarma ekipleri ve hasarı değerlendirmek üzere uzman ekipler sevk edildi. Dresden İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, köprünün rayların bulunduğu yaklaşık 100 metrelik bölümünün çöktüğü, can kaybı veya yaralanan olmadığı aktarıldı. Son tramvayın ise çökmeden 10 dakika önce köprüden geçtiği öğrenildi.

Dresden'in Doğu Almanya döneminden kalan tarihi bölgesini diğer bölgelerine bağlayan köprü ve çevresindeki yollar, çökme sonrası trafiğe kapatıldı. Şehir trafiğinde büyük aksamalar yaşanırken, kentin ısıtma sistemini sağlayan borularda da çökme sonrası hasar meydana geldi. Yetkililer, köprüde daha fazla çökme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Köprünün yıkılma nedeni henüz bilinmezken, korozyona maruz kalmış olabileceği belirtiliyor. - DRESDEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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