Almanya'da bir araç havalimanında kalabalığın arasına daldı

Almanya'daki Köln-Bonn Havalimanında bir aracın yayaların arasında dalması sonucu yaralananlar oldu.

Almanya'daki Köln-Bonn Havalimanında bir aracın yayaların arasında dalması sonucu yaralananlar oldu.

Almanya'nın dördüncü büyük şehri Köln'de bulunan Köln-Bonn Havalimanın otoparkında bir araç sürücüsü, ortalığı birbirine kattı. Polisten yapılan açıklamaya göre 57 yaşındaki adam kiralık aracı 5-6 kişilik bir grubun üzerine sürdü, ardından etraftaki araçlara çarptı. Olay yerinde yaralananlar olduğu belirtildi. Sürücü otoparka gelen polise direnirken, 2 polis de yaralandı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen sürücü hastaneye götürüldü. - KÖLN