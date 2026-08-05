Almanya'da aşırı sağcı örgüte hapis cezası

Almanya'da sığınmacı merkezlerine ve sol görüşlü kurumlara yönelik kundaklama ve bombalı saldırılar gerçekleştiren aşırı sağcı "Son Savunma Dalgası" örgütü üyesi 7 kişi ile destekçisi bir kişi çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da kundaklama ve bombalı saldırılar gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan aşırı sağcı örgüt üyelerinin davasında karar çıktı. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Almanya'da sığınmacı merkezlerine ve sol görüşlü kurumlara yönelik kundaklama ve bombalı saldırılar gerçekleştiren aşırı sağcı "Son Savunma Dalgası" örgütü üyesi ve destekçisi 8 kişi çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi; sanıkları terör örgütü üyeliği, cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır yaralama suçlarından mahküm etti. Mahkeme kararına göre, suç işledikleri tarihte yaşları 14 ile 21 arasında değişen sanıklar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldı. Üç sanık ayrıca çete yöneticiliğinden de mahküm olurken bir sanık da 1.5 yıl ertelenmiş hapis cezası ile cezalandırıldı.

Örgüt üyeleri geçen yıl yakalandı

Almanya'da yeni nesil aşırı sağ örgütlerden biri olan Son Savunma Dalgası üyelerine yönelik geçen yıl mayıs ayında operasyon düzenlenmiş, Benjamin H, Ben-Maxim H., Lenny M. ve Jason R. terör örgütü üyeliği Jerome M. ise bu gruba destek verme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cinayete teşebbüs ve kundaklama ile suçlanan zanlıların 14 ile 21 yaş aralığında olduğu açıklanmıştı. Soruşturma sürecinde tamamı Alman vatandaşı olan şüphelilerin aşırılık yanlısı grubu Nisan 2024'te kurdukları, kendilerini "Alman ulusunu" savunmak için son çare olarak gördükleri ve sığınmacı merkezlerine ve sol siyasi yelpazeyle ilişkili binalara saldırılar düzenleyerek Almanya'nın demokratik düzenini istikrarsızlaştırmayı amaçladıklarını belirtilmişti. Zanlıların, Ekim 2024'te Brandenburg eyaletinde küçük kızların yara almadan kurtulduğu bir kültür merkezini kundakladıkları, Ocak 2025'te Thüringen eyaletinde de bir sığınmacı merkezini ateşe vermeye çalıştıkları, binanın dış cephesine gamalı haç çizdikleri ve "yabancılar dışarı" sloganı yazdıkları belirlenmişti.

Mayıs 2025'te tutuklanan San Savunma Dalgası örgütünün 5 üyesi ile daha önce tutuklanan 3 üyesinin yargılanmasına ise Mart 2026'da başlandı. Söz konusu tarihten bu yana tüm duruşmalar kamuoyuna kapalı olarak gerçekleştirildi. Örgütün geçen ay Thüringen eyaletinde yakalanan iki üyesi ile ilgili soruşturma ise halen sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı