Almanya'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Güncelleme:
Almanya'nın Tübingen şehrinde 63 yaşındaki kişi, kız kardeşini, iki oğlunu ve eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Tubingen şehrindeki Reutlingen ilçesinde bir kişi, 4 aile üyesini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

AİLESİNİ KATLETTİKTEN SONRA CANINA KIYDI

Almanya'da aile içi tartışma katliamla son buldu. Tübingen Savcılığı ve Reutlingen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ortak basın açıklamasına göre, Baden Württemberg eyaletine bağlı Tubingen şehrindeki Reutlingen ilçesinde bir kişi, 4 aile üyesini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Açıklamada, 63 yaşındaki adamın, ilk olarak ilçenin farklı bölgesinde yaşayan 60 yaşındaki kız kardeşini, daha sonra ise aile işletmesinde çalışan 27 ve 29 yaşlarındaki oğullarını öldürdüğü, son olarak da evine dönerek 57 yaşındaki eşini katlettiği ve ardından intihar ettiği bildirildi. Olayda kullanılan silahın da adam ile eşin cansız bedenlerinin yanında bulunduğu aktarıldı.

BAKICI EVE GELİNCE KATLİAM ORTAYA ÇIKTI

Polis, katliamın 60 yaşındaki kız kardeşin bakıcısının eve geldikten sonra cesedi fark edip güvenlik güçlerine haber vermesiyle ortaya çıktığını açıkladı. Başlatılan soruşturmada aile fertlerinin aynı silahla vurularak öldürülmüş olduğu ortaya çıktı.

Tübingen Savcılığı olayın "aile içi cinayet ve ardından gelen intihar" kapsamında soruşturulduğunu, mevcut deliller ışığında 63 yaşındaki Alman babanın aile katliamının baş şüphelisi olarak kabul edildiğini belirtti. Aile katliamına ilişkin başka şüpheli bulunmadığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan:

Bizim ülkede hergün konuşuyoruz .

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
