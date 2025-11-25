"Allahım sana geliyorum" diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada
Bursa'da trafikte seyir halindeyken, "Allahım sana geliyorum" diyen motosikletli saniyeler sonra kaza ayptı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
MOTOSİKLET, BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTI
Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne seyreden motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı.
"ALLAHIM SANA GELİYORUM"
Bu sırada "Allahım sana geliyorum" diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar, kask kamerasına yansıdı. Motosikletlinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3-sayfa