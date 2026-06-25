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Çorum'da alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı: 175 bin lira ceza yedi

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Çorum'un Alaca ilçesinde 4.49 promil alkollü sürücü, park halindeki 4 araca çarptı. Şans eseri yaralanan olmazken, sürücüye 175 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine 5 yıl 6 ay el konuldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.

4.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 175 bin TL ceza kesilirken, sürücü belgesine ise 5 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, Alaca ilçesi Vali İsmail Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 06 EY 2133 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde bulunan 4 ayrı araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ş., olay yerinde polis ekiplerinin uzattığı alkolmetreye üflemeyi reddetti. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Bölge Trafik ekiplerince yapılan ölçümde, sürücünün 4.49 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye gerekli maddelerden toplamda 175 bin TL ceza kesilirken ehliyetine ise 5 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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