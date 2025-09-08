Alkollü Vatandaş Polisle Şaka Yaptı

Aksaray'da alkolün etkisiyle parkta çimler üzerinden sızan ve polis memurları tarafından uyandırılan alkollü vatandaş, aşırı alkollü olmasına rağmen "Polisler varsa kalkarım. Türk polisi bizim şerefimiz namusumuz" deyip polislerin elini öpmeye çalıştı. Alkollü şahıs, polis memurlarınca evine götürüldü.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan çimler üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden polis memurları alkollü şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını görünce sağlığından endişe ederek olay yerine ambulans istedi. Bu sırada alkollü vatandaşa seslenen polis memurları kısa sürede şahsı uyandırmayı başarırken, şahsın aşırı alkollü olduğu belirlendi. Polis memurlarının "Polisim ben, ayağa kalkabilir misin?" demesi üzerine, "Polisler varsa kalkarım komiserim. Türk polisi bizim şerefimiz namusumuzdur" deyip polis memurlarının elini öpmek için sarılmaya çalıştı. "Komiserim elini öpebilir miyim?" diyen Yusuf O. isimli şahıs, polis memurlarının "Estağfurullah" demesine rağmen ısrar etti. "O eli öpeceğim komiserim" diyen şahsı, polis ekipleri evine götürürek ailesine teslim etti. - AKSARAY