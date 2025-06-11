Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 55 Bin TL Cezası

Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 55 Bin TL Cezası
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Manavgat'ta meydana gelen trafik kazası sonrası, ters yönden ilerleyen kamyonetin sürücüsüne ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı için toplam 55 bin 888 TL para cezası uygulandı.

Manavgat'ta trafik kazasına bakan ekipler o sırada ters yönden ilerlemekte olan kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu ve 2.41 promil alkollü çıkan sürücüye 55 bin 888 TL para cezası uyguladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen kazaya gelen trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği noktanın yakınında D-400 Karayolu üzerinde bir kamyonetin ters yönden ilerlediğini fark etti. Antalya istikametine seyir halindeki 14 GE 455 plakalı kamyoneti durduran ekipler yaptığı kontrolde karpuz yüklü kamyonetin sürücüsünün 2.41 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığını belirledi. Kamyonet sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267, ters yönde gitmekten 9 bin 267, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 ve araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 55 bin 888 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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