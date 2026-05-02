Alkollü ve ehliyetsiz sürücün attığı driftin maliyeti 210 bin TL oldu

Eskişehir'de drift yaparak ara sokaktan çıkan Tofaş marka aracın park halindeki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 210 bin TL ceza yazıldı.

Kaza, bu gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Oyma Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.T. isimli şahsın idaresindeki 43 RT 470 plakalı Tofaş marka araç, ara sokaktan drift atarak çıktıktan sonra park halindeki 34 DF 6603 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce 1.91 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetsiz sürücüye çeşitli maddelerden toplam 210 bin TL trafik cezası kesilirken, 60 gün trafikten men edilen araç çekici ile otoparka götürüldü.

Drift anı ve akabindeki kaza kamerada

İlginç kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ara sokaktan çıktıktan sonra drift atan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki otomobile çarptığı anlar yer aldı. Ardından, sürücü ve yardıma gelen bir vatandaşın aracı ittirerek yol kenarına çektikleri görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı