Alkollü travesti, başıyla vurduğu iş yeri vitrin camını kırdı

İzmir'in Konak ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir travesti, yürüdüğü esnada bir iş yerinin vitrin camına kafasıyla vurarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şahsın ertesi gün dükkana gelerek iş yeri sahibinden özür dilediği öğrenildi.

Olay, 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece saatlerinde Şair Eşref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen ve alkollü olduğu öğrenilen bir travesti, bir anda durarak başını bir iş yerinin vitrin camına vurmaya başladı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde; şahsın başının arka kısmıyla cam vitrine 2-3 kez sert darbeler vurduğu görüldü. Darbelerin etkisiyle iş yerinin camı kırıldı. Olayın ardından başını tutarak acı çektiği görülen şahıs, yanındaki kişilerle birlikte hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Sabah iş yerine geldiğinde camların kırık olduğunu gören iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde camın bir kişinin kafa darbeleriyle kırıldığını gören iş yeri sahibi büyük şaşkınlık yaşadı.

Ertesi gün gelip özür diledi

İş yerinin camını kıran şahsın, ertesi gün dükkana gelerek yaptığı hareketten dolayı pişman olduğunu belirttiği ve esnaftan özür dilediği öğrenildi. Yaşanan bu trajikomik olaydan geriye ise güvenlik kameralarına yansıyan o anlar kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com




