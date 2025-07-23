Alkollü Sürücüye Kovalamaca Sonrası 106 Bin Lira Ceza

Alkollü Sürücüye Kovalamaca Sonrası 106 Bin Lira Ceza
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Konya'da dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alındığı öğrenildi. Toplamda 106 bin lira para cezası uygulandı.

Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü uzun süren kovalamacanın ardından yakalanırken, sürücünün daha öncesinden alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenildi. Sürücüye toplamda yaklaşık 106 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Kıymetli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.C. kullandığı 42 CME 70 plakalı otomobil ile uygulama noktasında ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobilin peşine düşen ekipler uzun süren kovalamacının ardından aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü M.C.'nin 1.34 promil alkollü olduğu belirlenirken, 6 ay öncesinde alkollü karıştığı bir trafik kazasında ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramada ise 4 adet yasa dışı bıçak ele geçirildi. Sürücüye toplamda yaklaşık 106 bin lira para cezası kesilirken, sürücü işlemleri için polis merkezine götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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