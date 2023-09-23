Alkollü sürücüye ait hafriyat kamyonu yan yattı

PENDİK'te alkollü sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada kamyonda bulunun bir kişi yaralanırken sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kurnaköy Dedepaşa Cadddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep M. kontrolünde olan 34 DGM 056 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada, yan yatan hafriyat kamyonun içinde yolcu koltuğunda bulunan F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı F.Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza sonrası kamyonun damperinden yola dökülen hafriyatın trafiği etkilememesi için güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten sürdürdü.

Öte yandan, yapılan kontrollerde sürücü Recep M.'nin 1.94 promil alkollü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınarak Orhanlı Polis Merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.