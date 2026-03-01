Haberler

"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye ve araç sahibine 490 bin TL ceza

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafik ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüyü yakaladı. Sürücü ve ruhsat sahibine toplam 490 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devriye görevini sürdüren trafik ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüyü yakaladı. Olayla ilgili sürücüye ve otomobilin ruhsat sahibine toplam 490 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi kamyon garajı çıkışında 2. Murat Caddesi'ne trafiği tehlikeye düşürecek şekilde çıkan bir araç, trafik ekiplerince takibe alındı. Hayat Sokak üzerinde yapılan sesli ve ışıklı "dur" ihtarına rağmen araç sürücüsü kaçmaya devam etti.

Araç, Mescit ve Atatürk mahallelerinin ara sokaklarında kaçışını sürdürdü. Yapılan takip sonucu araç, Çelikler Sokak üzerinde kapıları açık ve kontak anahtarı üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde araç sürücüsünün K.C. olduğu belirlendi. Şahsın 1.90 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği tespit edildi. Sürücü, işlemleri yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Araç, Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/4 maddesi gereğince 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücüye 47/4, 48/5 ve 36/3-B maddelerinden, ruhsat sahibine ise 36/3-B maddesi gereğince olmak üzere toplam 490 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - EDİRNE

