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Alkollü sürücünün yalanını kuzeni ortaya çıkardı

Alkollü sürücünün yalanını kuzeni ortaya çıkardı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazaya karışan otomobil sürücülerinden birisi sürücünün kendisi olmadığını, kuzeninin kaza sonrası kaçtığı yönünde ekiplere beyanda bulundu. Bir süre sonra kaza yerine gelen sürücünün kuzeni kazayı kendisinin yapmadığını söyleyerek sürücünün yalanını ortaya çıkardı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 2,30 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 350 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, U.D. yönetimindeki 38 APM 075 plakalı otomobille G.A.Ç. yönetimindeki 33 D 8279 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürücüleri sorması üzerine U.D. sürücünün kendisi olmadığını, kuzeninin sürücü olduğunu, kaza sonrası da korkarak kaçtığını söyledi. U.D.'nin beyanına inanmayan ekipler, diğer sürücü G.A.Ç.'nin de sürücünün U.D. olduğuna dair beyan vermesi üzerine U.D.'ye alkol testi yapmak istedi. U.D. ısrarla sürücünün kendisinin olmadığını söyleyerek, ekiplere zor anlar yaşattı. Yapılan alkol testinde U.D.'nin 2,30 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkol testinin ardından kaza yerine gelen U.D.'nin kuzeni de sürücünün kendisin olmadığını U.D. olduğunu söyleyerek, alkollü sürücünün yalanını ortaya çıkardı. U.D.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 350 bin TL idari para cezası yazıldı. Daha önceden birçok kez 'alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetine el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı öğrenilen U.D.'nin ehliyetine kavuşma süresi 2038 yılına kadar uzadı.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan U.D. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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