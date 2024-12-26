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Alkollü Sürücünün Trafik Polisi Araçına Çarptığı Kaza Tekirdağ'da Meydana Geldi

Alkollü Sürücünün Trafik Polisi Araçına Çarptığı Kaza Tekirdağ'da Meydana Geldi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü, trafik polisi ekip otosuna çarparak maddi hasara neden oldu. Sürücünün, 'Çarpmadım' diyerek kendini savunması dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü, dur ihtarında bulunan trafik polisi ekip otosuna çarptı. Sürücünün, "Çarpmadım" diyerek kendini savunması ise dikkat çekti.

Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Orion ışıklardan İstanbul istikametine seyreden bir otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücüyü fark eden trafik polisi otomobilin peşine düştü. Çevre yolu Yeni Sanayi mevkiinde trafik polisi tarafından durdurulmak istenen otomobil, polis otosuna çarptı.

Kaza maddi hasarla atlatılırken, sürücü S.G.'nin yapılan kontrollerinde 4.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücünün, "Çarpmadım" diyerek kendini savunması ise dikkat çekti.

Gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldı. S.G.'nin ehliyetine 6 ay geçici süreyle el konulurken, toplam 13 bin lira para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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