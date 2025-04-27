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Alkollü Sürücünün Kazası, Trafiği Durma Noktasına Getirdi

Alkollü Sürücünün Kazası, Trafiği Durma Noktasına Getirdi
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Avcılar E-5 Karayolu'nda alkollü bir sürücünün makas atmaya çalışırken neden olduğu zincirleme kaza sonucu yaralanan olmadı. Olay yerinde yaşanan ilginç diyaloglar ve trafiğin durması dikkat çekti.

Avcılar ilçesi E-5 Karayolu'nda alkollü olduğu öğrenilen sürücü, makas atmaya çalışırken zincirleme kazaya neden oldu. Toplamda 4 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, alkollü gencin sarhoş babasının oğlunu olay yerinden götürmek istediği anlar kameralara yansıdı.

Olay, 22.30 sıralarında Avcılar ilçesi E-5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen sürücü, trafikte makas atmaya kalkınca zincirleme kazaya neden oldu. Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, E-5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde trafik adeta durdu. Öte yandan, genç sürücünün babasının, oğlunu taksiyle olay yerinden götürmeye çalıştığı o anlar kameralara yansıdı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba, kazaya neden olan alkollü oğlunu olay yerinden götürmek istedi. Babasıyla tartışan genç, "Sen git ben ifade vereceğim, gözünü seveyim bin şu arabaya. İfade vereceğim ben manyak mısın sen" diyerek babasını olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı ancak baba, "Yok öyle bir şey bin şu arabaya" diyerek ısrarına devam etti. Zorlu uğraşın sonunda baba olay yerinden taksiyle uzaklaştırıldı. Alkollü sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan 4 otomobil çekiciler yardımıyla yoldan çekilirken, durma noktasına gelen trafik saatler sonra normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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