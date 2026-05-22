Hurdaya dönen otomobili bırakıp kaçtılar
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kanala uçan otomobildeki alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, kazanın ardından aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Karaçalılık Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 54 AFR 397 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede inceleme yaparken, otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Araçtaki alkollü oldukları iddia edilen 2 kişinin kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yediemin otoparkına çekildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA