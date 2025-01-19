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Alkollü Sürücüden Polis Ototuna Çarpma!

Alkollü Sürücüden Polis Ototuna Çarpma!
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Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan alkol denetiminde, alkollü sürücüsüyle birlikte bir otomobil polis otosuna çarptı. Sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi ve olay maddi hasarla atlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin gerçekleştirdiği alkol denetiminde polis otosuna alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazada sürücü 1.75 promil alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstiklal Caddesi üzerinde alkol denetimi yaptığı sırada kontrolden çıkan 07 YPB 39 plakalı otomobil, polis otosuna arkadan çarparak durabildi. İki otomobilde de maddi hasara yol açan kazayı yaralanmadan atlatan sürücü Emre A.'nin yapılan ölçümünde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyete götürülen sürücü alkolün etkisi geçtikten sonra alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Arka tamponunda hasar oluşan polis otosunun emniyet araç filosuna birkaç ay önce katıldığı öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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