Haberler

Polise yakalanan alkollü sürücü: "Direksiyonda ağabeyim vardı"

Polise yakalanan alkollü sürücü: 'Direksiyonda ağabeyim vardı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da alkolmetreyi 5'inci denemede geçebilen alkollü sürücü, direksiyonda ağabeyinin olduğunu savunsa da ceza almaktan kurtulamadı.

Tekirdağ Çorlu'da çevirmeye giren alkollü sürücünün uyanıklığı polise sökmedi. Alkolmetreyi 5'inci denemede üfleyebilen sürücü, direksiyonda ağabeyinin olduğunu iddia etse de polisten ceza yemekten kurtulamadı.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, alkollü sürücülere taviz vermiyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamada bir otomobil durduruldu. Trafik polisinin sürücü olarak değerlendirdiği şahıs, arabayı kendisinin kullanmadığını ağabeyinin kullandığını iddia etti. Alkolmetreye 4 kez yeterli nefesi veremeyen sürücü, polisin uğraşı sonucu 5. üflemede alkol testinden geçti. Sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı tespit edildi.

"Denetimim var yakarsınız"

Sürücü, "Direksiyonda ben yoktum, ağabeyim vardı. Benim zaten bir denetimim var, denetimimi yakarsınız" diyerek dakikalarca ısrar etse de polisten ceza yemekten kurtulamadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu

Korkunç manzarayı viyadüğün önünden geçen seyyar satıcı fark etti
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Eyüpsultan'da seyyar satıcı viyadüğün altında ceset buldu

Korkunç manzarayı viyadüğün önünden geçen seyyar satıcı fark etti
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu

Ünlü çift bebeklerine kavuştu, koydukları isim dikkat çekti
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil