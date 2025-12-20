Alkolden 2 kez ehliyetini kaptıran sürücü kazada 3'üncü kez yakalandı

Eskişehir'de çarparak yayayı ağır yaralayan sürücünün, 1.16 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi. Sürücünün daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptırdığı öğrenilirken, polis ekiplerince üçüncü kez sürücü belgesine el konuldu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi 1549 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere E.B. (27) idaresindeki 26 FB 255 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple yolda yaya olan Davut K. isimli şahsa çarptı. Kaza sonrasında olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından kapalı olan Davut K.'yı Yunus Emre devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi. Davut K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

39 bin 521 TL para cezası kesilen sürücü 3'üncü kez ehliyetini kaptırdı

Sürücü E. B.'ye polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce 2 kez ehliyetini alkollü araç kullanmaktan kaptıran sürücünün sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi. Sürücünün 3'üncü kez ehliyetine el konuldu. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, önceki cezası da hesaplandığında sürücünün 2032 yılına kadar ehliyete el konulduğu öğrenildi. Sürücüye çeşitli maddelerden 39 bin 521 TL para cezası kesildi. E. B. işlemleri için karakola götürüldü. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR